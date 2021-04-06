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Украина

АМКУ оштрафовал Google на миллион гривен

8:00 6 апреля 2021
Google Мой бизнес

Антимонопольный комитет Украины принял решение о штрафных санкциях в отношении компании ООО «Гугл» — за непредставление в установленный срок сведений по требованию государственного уполномоченного Комитета. Размер штрафа составил 1 млн гривен, сообщает пресс-служба АМКУ.

В антимонопольном регуляторе объяснили, что ООО «Гугл» более года не предоставляло комитету информацию, необходимую для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя относительно блокировки его учетной записи в приложении «Google Мой бизнес».

ООО «Гугл» зарегистрировано в Киеве, а его учредителями являются «Гугл Интернэшнл ЛЛС» и «Гугл ЛЛС», конечными бенефициарными владельцами которых выступают Ларри Пейдж и Сергей Брин.

Напомним, в конце марта Антимонопольный комитет принял решение о рекордном штрафе в 4,7 млрд гривен за антиконкурентные согласованные действия на розничном рынке светлых нефтепродуктов. Эту сумму должны выплатить компании группы «Приват» Игоря Коломойского.

Фото support.google.com/

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