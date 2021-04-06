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Украина

Украина отказалась от Минска как площадки для переговоров по Донбассу

7:35 6 апреля 2021
Заседание ТКГ, 2018 год

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе окончательно отказалась использовать минскую переговорную площадку. Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, о решении уже уведомлены ОБСЕ и Москва.

«Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить эти консультации, как ранее непосредственно в Минске», — сказал Резников.

При этом он пояснил, что РФ оказывает все больше влияния на Беларусь, потому доверия к этой стране нет.

Напомним, еще минувшим летом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не только поставила на паузу все контакты с Беларусью, но и готова перенести переговорную площадку по Донбассу. В качестве вариантов назывались Женева и Стокгольм. Однако тогда от этой идеи отказались, несмотря на протесты в соседнем государстве.

Фото ТСН

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Заседание ТКГ, 2018 год

Украина отказалась от Минска как площадки для переговоров по Донбассу

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