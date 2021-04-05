США потребовали от России объяснить происходящее на границе с Украиной

Соединенные Штаты Америки обеспокоены сообщениями о том, что Россия стягивает свои войска к границе с Украиной и требуют, чтобы Москва объяснила провокации. Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

«Мы попросили, чтобы Россия представила объяснения этим провокациям. Однако, что наиболее важно, мы дали понять непосредственно нашим украинским партнерам, а также России, мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии», — сказал Прайс.

По его словам, Вашингтон однозначно считает агрессивные действия России, в том числе стягивание войск к границе с Украиной, эскалацией ситуации со стороны Кремля.

Live now! @StateDeptSpox Ned Price briefs reporters from the U.S. Department of State. https://t.co/Wqm04iFIOs — Department of State (@StateDept) April 5, 2021

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский, находясь с официальным визитом в Государстве Катар, провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщает Офис главы государства.

Глава государства проинформировал главу правительства Великобритании об обострении ситуации на Донбассе, наращивание российского военного контингента у российско-украинской границы и попытки России сорвать реализацию «минских договоренностей».

«Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам — членам НАТО и всей Европе», — подчеркнул Владимир Зеленский и призвал Великобританию вместе с другими государствами НАТО усилить свое присутствие в регионе и усиличить санкционное давление на РФ.

Напомним, американские военные аналитики даже составили признаки, безошибочно свидетельствующих о подготовке агрессии Кремля. Этот список привел генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе.

При этом в недавней телефонной беседе президентов Украины и США американский лидер заверил, что США поддерживают Украину на фоне наращивания российских войск на востоке.

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