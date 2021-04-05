В Чернигове запрещают нахождение без масок на улицах, с 12 апреля — локдаун

В Чернигове принято решение об усилении карантинных ограничений с 12 апреля 2021 года. Как сообщает пресс-служба областной администрации, с понедельника в городе закрывают все школьные и дошкольные учреждения.

С 8 апреля оказались под запретом:

посещение учреждений культуры (театров, кинотеатров, музеев, концертных залов и других);

проведение религиозных мероприятий на площади менее 10 квадратных метров на каждого участника (городской голова обратился к представителям всех религиозных конфессий с просьбой перенести все мероприятия с участием многих людей на открытый воздух);

проведение массовых, спортивных, культурных, рекламных мероприятий;

посещение бассейнов и спортивных сооружений независимо от форм собственности;

нахождение без маски на площади общего пользования (улицы, скверы, парки и т. д. ).

Одновременно комиссия приняла решение смягчить некоторые меры, введенные 2 апреля. В частности, отменен запрет посещения кладбища «Яцево» в выходные, ведь в минувшее воскресенье его посетили всего лишь 8−9 тысяч человек.

Также пересмотрен запрет на продажу напитков «из окна». По словам мэра, введение этого запрета было связано с традицией собираться у этих заведений компаниями, причем без соблюдения дистанции и масок.

Вместе с тем, данный запрет отменят при условии обеспечения кофейней соблюдения покупателями ограничительных мер. Покупателей может быть не более двух у окошка одновременно, а в очереди они должны придерживаться социальной дистанции, быть в масках и тому подобное. А в случае зафиксированного нарушения этих ограничений — «точка» закроется без каких-либо дальнейших разговоров.

Напомним, на данный момент решение об усилении карантинных ограничений приняли и в Хмельницком.



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