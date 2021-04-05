Закарпатье возобновляет пассажирские перевозки

Со вторника, 6 апреля, региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в Закарпатской области разрешила перевозки пассажиров, которые прекращались из-за роста числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщает Закарпатская облгосадминистрация.

На территории области возобновляются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом, в том числе на городских автобусных маршрутах. Разрешаются также поездки на сидячих местах в городском, пригородном, междугородном и внутриобластном транспорте.

Контролировать соблюдение противоэпидемических ограничений будут сотрудники Нацполиции.

Как сообщалось ранее, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что после 15 апреля заболеваемость, возможно, пойдет на спад, при этом пока нет необходимости во введении общенационального карантина. Напоминаем, Кличко прокомментировал слухи о введении в Киеве комендантского часа.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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