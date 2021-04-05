Хмельницкая область станет «красной»: названа дата

В Хмельницком областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о введении в регионе усиленных карантинных ограничений, соответствующих «красной зоне». Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Новые противопандемические меры вводятся на период с 7 по 18 апреля. Они включают в т. ч. обязательное ношение масок или респираторов на территориях общего пользования, запрет работы баров, ресторанов и кафе, кроме адресной доставки и заказов навынос, ТРЦ и других развлекательных учреждений, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов и др.

Также будет запрещено посещение учебных заведений независимо от формы собственности, а регулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом в пределах области полностью прекратят.

В настоящее время регион официально отнесен к «оранжевой» зоне, хотя количество инфицированных стремительно растет и там.



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