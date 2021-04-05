Хмельницкая область станет «красной»: названа дата
В Хмельницком областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о введении в регионе усиленных карантинных ограничений, соответствующих «красной зоне». Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
Новые противопандемические меры вводятся на период с 7 по 18 апреля. Они включают
Также будет запрещено посещение учебных заведений независимо от формы собственности, а регулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом в пределах области полностью прекратят.
В настоящее время регион официально отнесен к «оранжевой» зоне, хотя количество инфицированных стремительно растет и там.
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