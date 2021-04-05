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Украина

Украинских копов отправят в Катар охранять чемпионат мира по футболу

18:45 5 апреля 2021
Встреча

Украинские полицейские в ноябре-декабре 2022 года будут в Катаре помогать охранять порядок. Об этом сообщает сайт президента Украины.

Во время проведения в Катаре чемпионата мира по футболу туда приедут украинские полицейские — они помогут обеспечить безопасность на улицах городов, которые принимают матчи Мундиаля.

«Мы должны этим гордиться — наших уже берут как лучших», — заявил президент Украины Владимир Зеленский, который в эти дни пребывает в Катаре с официальным визитом.

Как сообщает Telegram-канал Pavlovsky News, глава МВД Украины Арсен Аваков договорился с премьер-министром — министром внутренних дел Катара Халид бин Халифой бин Абдулазиз Аль Тани, что в ближайшее будет рассмотрен формат сотрудничества во время чемпионата мира по футболу.

Напомним, Зеленский предложил эмиру Катару наладить поставки продовольствия из Украины.

Фото: ОП

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