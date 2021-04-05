27.75 / 27.96 32.57 / 32.94
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Киев передумал досрочно завершать отопительный сезон

18:34 5 апреля 2021
Теплые батареи

Власти Киева решили отложить отключение централизованного отопления в жилом секторе, мотивируя это прогнозами синоптиков о грядущем похолодании. Об этом говорится с сообщении на Официальном портале Киева.

Так, в среду ночью температура опустится до -1 градуса и возможен снег, а в четверг температура в ночное время удержится на отметке 0 градусов.

Решение обусловлено и усилением карантина, в связи с которыми часть киевлян будет работать дистанционно из дома.

Теперь начать отключение тепла в столице планируют с 10 апреля.

В то же время любая домовая община может отключиться от отопления путем принятия решения на общедомовых собраниях, подав теплоснабжающей компании соответствующий протокол.

Социальные объекты — больницы, садики и школы — будут отключать только по соответствующим заявкам руководителей учреждений.

Напомним, первоначально отключать централизованное отопление в Киеве планировали начать с 10 апреля.

237

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Тина Кароль

Просто живут вместе: Тина Кароль и Дан Балан «рассекретили» свои отношения на видео

голос країни

Слезы Дорофеевой и признание Тины Кароль: все подробности финального «нокаута» «Голосу країни-11»

гарри галкин и мартин киркоров

«Наверное, родные по отцу»: сыновья Киркорова и Галкина поразили сходством

Андрей Доманский

Еще один известный украинский телеведущий отказался от участия в «Славянском базаре»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер