Киев передумал досрочно завершать отопительный сезон

Власти Киева решили отложить отключение централизованного отопления в жилом секторе, мотивируя это прогнозами синоптиков о грядущем похолодании. Об этом говорится с сообщении на Официальном портале Киева.

Так, в среду ночью температура опустится до -1 градуса и возможен снег, а в четверг температура в ночное время удержится на отметке 0 градусов.

Решение обусловлено и усилением карантина, в связи с которыми часть киевлян будет работать дистанционно из дома.

Теперь начать отключение тепла в столице планируют с 10 апреля.

В то же время любая домовая община может отключиться от отопления путем принятия решения на общедомовых собраниях, подав теплоснабжающей компании соответствующий протокол.

Социальные объекты — больницы, садики и школы — будут отключать только по соответствующим заявкам руководителей учреждений.

Напомним, первоначально отключать централизованное отопление в Киеве планировали начать с 10 апреля.



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