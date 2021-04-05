Пробное ВНО в Киеве и Черниговской области перенесли: озвучены детали

Украинский центр оценивания качества образования принял решение перенести проведение пробной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО) в Киеве и Черниговской области. Решение мотивировано прекращением движения общественного транспорта, сообщает Центр в Facebook.

Проведение пробной сессии пока перенесено на 24 апреля.

«Из-за прекращения движения общественного транспорта, что делает невозможным подъезд зарегистрированных участников, а также педагогических работников, привлеченных к проведению внешнего оценивания, пробное ВНО в г. Киев и Черниговской области будет перенесено на 24 апреля», — говорится в сообщении.

В других регионах Украины пробное ВНО состоится, как и запланировано, 10 апреля.

При этом, независимо от того, когда участник будет проходить оценивание, для него будет доступна возможность загрузить тестовые тетради по любым учебным предметам из перечня и пройти тестирование онлайн. При этом те участники тестирования, которые будут проходить оценивание 10 апреля, смогут занести свои ответы в этом сервисе 10−14 апреля, а жители Киева и Черниговской области — с 24 до 28 апреля (после прохождения оценивания).

Результаты пробного ВНО будут размещены в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля.

Напомним, в настоящее время в Раде зарегистрирован законопроект об отмене обязательного прохождения ВНО выпускниками в 2021 году.

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