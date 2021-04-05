27.75 / 27.96 32.57 / 32.93
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Языковой омбудсмен раскритиковал высказывание Мендель о русском языке в Украине

17:10 5 апреля 2021
Тарас Креминь

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь раскритиковал слова пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель о необходимости забрать у РФ «монополию на русский язык», признав на официальном уровне т.н. «украинский русский язык». В эфире телеканала «Прямой» Креминь сослался на мнение бывшего научного руководителя Мендель во время написания ею научной диссертации Юрия Ковалива.

Креминь также указал на требования Конституции Украины, статья 10 которой неоднозначно гласит, что единственным государственным языком в Украине является украинский.

«Кодификатором русского языка в мире является Российская Федерация, соответственно понятие кодификации русского языка в Украине невозможно… Поэтому я никоим образом не разделяю подобных заявлений и считаю их такими, которые не имеют никаких перспектив… Если кто-то переживает за язык нацменьшинств и коренных народов, им предоставлено право, условия для лучшего развития, которые определены Основным законом», — объяснил Креминь, указав о необходимости создавать лучшие условия для информационной защиты Украины, а также помнить о гибридной войне.

«Нам нужно подняться над своими политическими „деятелями“, в кавычках, которые сегодня заговаривают „языковой вопрос“, не разрабатывая взамен лучших условий для развития украинского языка», — призвал Уполномоченный.

Напомним, ранее языковой омбудсмен подсказал соотечественникам, как быстро научиться говорить по-украински.

Фото Facebook Тараса Кременя

109

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Тина Кароль

Просто живут вместе: Тина Кароль и Дан Балан «рассекретили» свои отношения на видео

гарри галкин и мартин киркоров

«Наверное, родные по отцу»: сыновья Киркорова и Галкина поразили сходством

голос країни

Слезы Дорофеевой и признание Тины Кароль: все подробности финального «нокаута» «Голосу країни-11»

Галкин с детьми

Галкин ответил на волновавший всех вопрос о друзьях детей

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер