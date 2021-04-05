Языковой омбудсмен раскритиковал высказывание Мендель о русском языке в Украине

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь раскритиковал слова пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель о необходимости забрать у РФ «монополию на русский язык», признав на официальном уровне т.н. «украинский русский язык». В эфире телеканала «Прямой» Креминь сослался на мнение бывшего научного руководителя Мендель во время написания ею научной диссертации Юрия Ковалива.

Креминь также указал на требования Конституции Украины, статья 10 которой неоднозначно гласит, что единственным государственным языком в Украине является украинский.

«Кодификатором русского языка в мире является Российская Федерация, соответственно понятие кодификации русского языка в Украине невозможно… Поэтому я никоим образом не разделяю подобных заявлений и считаю их такими, которые не имеют никаких перспектив… Если кто-то переживает за язык нацменьшинств и коренных народов, им предоставлено право, условия для лучшего развития, которые определены Основным законом», — объяснил Креминь, указав о необходимости создавать лучшие условия для информационной защиты Украины, а также помнить о гибридной войне.

«Нам нужно подняться над своими политическими „деятелями“, в кавычках, которые сегодня заговаривают „языковой вопрос“, не разрабатывая взамен лучших условий для развития украинского языка», — призвал Уполномоченный.

Напомним, ранее языковой омбудсмен подсказал соотечественникам, как быстро научиться говорить по-украински.

Фото Facebook Тараса Кременя



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