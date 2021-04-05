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Украина

Окружению Зеленского указали на «недипломатичность» на встрече с руководством Катара

16:34 5 апреля 2021
Встреча президента Украины в Катаре

В сети обвинили соратников президента Зеленского в грубом нарушении дипломатического протокола на встрече с представителями руководства Катара.

Экс-министр транспорта Владимир Омелян в Facebook обратил внимание на то, что в арабских странах закидывать нога на ногу, показывая собеседнику подошву, трактуется как проявление грубого неуважения к противоположной стороне.

В доказательство Омелян показал красноречивое фото со встречи, на котором по крайней мере глава Офиса Зеленского Андрей Ермак сидит в позе «нога на ногу».

«Да откуда они знают правила этикета. Позорище!», «Хорошо, что в шортах не приперлись», «А могли и сала привезти», «В Трускавце этому не учили», «Если они показывают свое неуважение чужим людям, то ясно, почему к своим такое отношение» — иронизируют фолловеры в комментариях.

А некая киевлянка с ником «Julia Dike» попыталась объяснить конфуз — по ее данным, из протокольной службы Офиса президента уволились почти «все достойные люди, а те, кто остались, просто саботируют свою работу».

Напомним, ранее в дипломатический скандал попал вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, оказавшийся на международной выставке рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Тогда экс-глава МИД Украины Павел Климкин обвинил в скандале вокруг встречи главу украинского правительства Дениса Шмыгаля.

Официальное фото Офиса президента Украины

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