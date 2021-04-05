В «локдаунном» Киеве водители маршруток стали увольняться сотнями

В Киеве водители маршруток массово отказываются выходить на рейсы из-за введения во время карантина спецпропусков — за неделю уволилось уже более 250 человек. Об этом сообщает УНН.

«У нас в связи с карантинными ограничениями, в связи с тем, что постоянно штрафуют водителей, они отказываются работать. На прошлой неделе по Киеву уволилось более 250 водителей. Сегодня многие водители также отказались выходить, причина — та же. Человек выходит на остановку без спецпропуска, и его основная задача будет попасть в общественный транспорт, если его не пускают — он вступает в конфликтные ситуации», — сказал председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.

По его словам, причина увольнений в том, что при посадке в маршрутку человека без спецпропуска штрафуют не нарушителя, а водителя.

«Поэтому по этой причине у нас стоят автобусы, многие водители сегодня просто отказались выходить в рейсы.», — утверждает Моисеенко.

Напомним, у Зеленского в проблемах со спецпропусками обвинили Виталия Кличко.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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