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Украина

Во всеукраинском локдауне нет необходимости, — Степанов

15:48 5 апреля 2021
Коронавирус

В Министерстве здравоохранения Украины на данном этапе не видят необходимости во введении общенационального карантина.

Как сообщает «Обозреватель», об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он предположил, что ситуация с COVID-19 в стране может стабилизироваться после 15 апреля.

«У нас есть адаптивный карантин, когда усиление ограничений происходит на территории конкретного региона в зависимости от эпидситуации. Введение „красного“ уровня происходит абсолютно прозрачно. Есть четкие критерии по уровню, динамике госпитализаций, тестированию и выявлению случаев. Если хотя бы два из них превышают норму в течение трех дней подряд, область переходит на красный уровень», — напомнил он.

По прогнозам Степанова, ближайшие 10 дней для Украины станут напряженными — рост заболеваемости будет продолжаться до 15 апреля, а затем, при соблюдении карантинных мер, может стабилизироваться

«Даже если с 15 апреля эпидемия приостановится и мы увидим уменьшение заболеваемости особенно в „красных“ регионах, — это не будет значить, что все прошло. Впереди пасхальные и майские праздники, поэтому будем просить граждан полностью избегать массовых скоплений. Потому что потом снова получим вспышки коронавирусной болезни», — заявил министр.

Напомним, что на данный момент в «красную» зону попали 11 регионов Украины, в том числе и столица. В МОЗ не исключали, что к ним могут добавиться еще три региона.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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