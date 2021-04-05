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Украина

Кравчук назвал Беларусь холуем России

15:14 5 апреля 2021
Леонид Кравчук

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук считает, что украинцы не должны забывать — у России нет друзей, а есть либо враги, либо холуи (по Солженицыну).

«Вот сегодня враг — Украина, а холуй — Белоруссия», — сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина», комментируя данные разведки о стягивании российских войск к границам Украины.

Политик уверен, что в сложившейся тревожной ситуации Украине необходимо укреплять свою оборону и укреплять единство общества.

«Мы каждую минуту должны укреплять свою оборону, укреплять единство общества, перестать спорить там, где есть общенациональный интерес, — а это достижение мира и преодоление коронавируса», — сказал он.

Напомним, по мнению американского отставного военного Бена Ходжеса, подготовку к эскалации конфликта Россия может проводить под прикрытием учений «Запад-2021», которые запланированы на сентябрь 2021 года.


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