Зеленский предложил Катару обеспечить его продовольственную безопасность

В рамках официального визита в Катар президент Украины Владимир Зеленский встретился с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Как сообщают в Офисе президента, во время разговора Зеленский отметил, что Украина продолжил экспорт продовольственной продукции в Катар.

«Украина рассматривает Государство Катар как одного из ключевых партнеров в регионе Залива и имеет все возможности полностью обеспечить продовольственную безопасность Катара», — отметил он.

Напомним, что в интервью катарским массмедиа Владимир Зеленский заявлял о богатых черноземах в Украине и существующих возможностях для инвестиций в аграрном секторе.

Фото Офиса президента.

115

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter