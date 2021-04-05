Зеленский предложил Катару обеспечить его продовольственную безопасность
В рамках официального визита в Катар президент Украины Владимир Зеленский встретился с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Как сообщают в Офисе президента, во время разговора Зеленский отметил, что Украина продолжил экспорт продовольственной продукции в Катар.
«Украина рассматривает Государство Катар как одного из ключевых партнеров в регионе Залива и имеет все возможности полностью обеспечить продовольственную безопасность Катара», — отметил он.
Напомним, что в интервью катарским массмедиа Владимир Зеленский заявлял о богатых черноземах в Украине и существующих возможностях для инвестиций в аграрном секторе.
Фото Офиса президента.115
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