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Украина

Офис Зеленского обвинил Кличко в проблемах с транспортными спецпропусками

13:53 5 апреля 2021
транспорт

В Офисе президента недовольны тем, что происходит в Киеве после ужесточения карантина и ограничения на проезд в транспорте. Ситуация с нехваткой спецпропусков была названа недопустимой.

«Из соответствующих отчетов и многочисленных сообщений видим, что без спецпропусков остались, среди прочего, и часть медицинских работников. Считаем такое недопустимым. Власти Киева должны срочно исправить ситуацию», — заявили в Офисе Зеленского.

В свою очередь в Киеве объявили, что заявок на спецпропуска поступило больше, чем предполагалось. Изначально речь шла о 400 тысячах работников, крайне необходимых городу (медики, спасатели, работники коммунальной, транспортной и социальной сфер, работники торговли и военные). К утру 5 апреля свои пропуска получили 437 тыс. киевлян, еще 63 тысячи специальных билетов готовятся к выдаче. Планируется выдать спецбилеты в течение 5−6 апреля.

Тем временем не дремлют и мошенники. В Киеве уже продают поддельные спецпропуска в транспорт вместе со справками о работе в медицинской сфере.

Фото UA. KyivPolice/Facebook

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