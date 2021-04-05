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Украина

Псковских десантников перебрасывают в Крым, — Conflict Intelligence Team

13:53 5 апреля 2021
САУ «Нона»

Военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ (псковские десантники, которые засветились на Донбассе в 2014 году) перебрасывают в Крым.

Об этом сообщает Conflict Intelligence Team, проанализировавшая видео в TikTok, на котором запечатлена железнодорожная платформа с самоходной артиллерийской установкой «Нона-С». Платформа следовала со станции Череха в Псковской области на станцию Симферополь-грузовой.

«В качестве грузоотправителя и грузополучателя указана войсковая часть 07264 — 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, бойцы которой известны как „псковские десантники“. Входящий в состав этой дивизии 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк дислоцируется как раз в поселке Череха, откуда и отправился попавший на видео эшелон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 76-я дивизия известна участием в боевых действиях на востоке Украины и в Чечне.

В CIT не делают однозначный вывод по поводу подготовки десантников к вторжению на территорию материковой Украины: «Переброска одной из самых боеспособных российских частей выглядит вполне логично и в том случае, если наращивание российской группировки производится для запугивания украинских властей».

Напомним, что в августе 2014 года украинские военные в Лутугинском районе Луганской области захватили бронемашину БМД-2, которая, по документам, входит в состав 1-й парашютно-десантной роты в/ч 74 268, Псковской воздушно-десантной дивизии.

Фото с сайта CIT

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