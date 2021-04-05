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Украина

Зеленский ввел санкции против Россотрудничества и российских компаний

13:15 5 апреля 2021
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против российских компаний и организаций, по которым было решение Совета национальной безопасности и обороны. Указ опубликовал сайт президента.

Под санкции попали 79 компаний, в том числе «Россотрудничество», ООО «ВОЛГА-ДНЕПР ММ XVI», ООО «СНАБКОМ», ООО «Завод спецагрегаты» и другие. Санкции введены также против польских компаний: «Oil House Sp. Z.o.o», «Binboro Sp. Z.o.o.», швейцарской «Prometey Swiss Sa», эстонской «Agro White» и «Black Sea Commodities Trading Limited» из ОАЭ.

Санкции СНБО, кроме того, применены к компаниям, связанным с Вадимом Альпериным, Александром Чудаковым, Владимиром Дидухом, Александром Кравченко, Иваном Бокало, Виктором Шерманом, Валерием Пересоляком, Орестом Фирманюком, Юрием Кушниром, Александром Еримичуком, — против этих граждан были введены персональные санкции за контрабанду.

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