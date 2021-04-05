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Украина

На Майдане сожгли флаг России

12:40 5 апреля 2021
На акции

В воскресенье, 4 апреля, в Киеве на Майдане Незалежности прошла очередная акция в поддержку Беларуси. При этом собравшиеся сожгли флаги России и «ДНР». Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Собравшиеся поддержали белорусскую оппозицию, а также высказали протест против появления на провластном автопробеге в Минске флагов квазиреспублик «ДНР» и «ЛНР». По этому поводу участники акции написали обращение к главе МИД Украины Дмитрию Кулебе. Они также сожгли флаги России и «ДНР».

«Мы, граждане Республики Беларусь, находящиеся на территории Украины, а также граждане Украины обеспокоены присутствием на провластном автопробеге в Минске, организованном при содействии официальных лиц Республики Беларусь, который состоялся 27 марта 2021 года, флагов квазигосударственных образований, незаконно образованных на территории Украины, которая была захвачена российскими оккупантами, так называемых „ДНР“ и „ЛНР“. Считаем, что подобные демонстрации подрывают идею территориальной целостности государства Украина, открывают вопрос территориальной целостности государства Республика Беларусь, а также демонстрируют откровенную пророссийскую и враждебную по отношению к государству Украина позицию официальных властей Республики Беларусь», — говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что в Беларуси Светлану Тихановскую обвиняют в подготовке теракта.

Фото: Цензор.НЕТ

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