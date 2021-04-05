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Украина

У Кличко отреагировали на слухи о комендантском часе

12:17 5 апреля 2021
полиция

В Киеве не обсуждали возможность введения комендантского часа, но город оставляет за собой право продлить жесткий карантин и после 16 апреля. Об этом заявил первый заместитель киевского городского головы Николай Поворозник в эфире «Украина 24».

«В Киеве мы даже не вели об этом дискуссии, это не наша компетенция. Даже странно, откуда берутся такие слухи», — заявил Поворозник.

Городские власти пока не заметили особого снижения заболеваемости ковидом в Киеве. Спад заболеваемости после выходных связан исключительно с особенностями внесения данных в статистику.

«За выходные у нас как всегда уменьшение заболеваемости, но это чисто вопрос статистики. Это не снижение госпитализаций. Заполненность больниц составляет около 85%, — добавил Поворозник. — По итогам недели будем принимать решение, что делать дальше: продлевать карантин или ограничиваться сроком 16 апреля».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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