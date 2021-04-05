Умер Герой Украины Анатолий Мялица

В понедельник, 5 апреля, в Харькове на 81-м году жизни скончался Герой Украины, бывший генеральный директор Харьковского государственного авиационного производственного предприятия, почетный профессора НАУ «ХАИ» Анатолий Мялица.

Как сообщаются в горсовете Харькова, церемония прощания с умершим состоится 6 апреля с 11:00 до 12:00 в Центре культуры Киевского района (ул. Скрыпника, 7). Анатолия Мялицу, который скончался после продолжительной болезни, похоронят на городском кладбище № 2 (ул. Пушкинская, 102).

Анатолий Мялица — трижды генеральный директор ХГАПП (с 1985 по 1990, с 1996 по 2002, с 2008 по 2015 год), заслуженный машиностроитель Украины, Герой Украины, доктор технических наук… Он — автор более 70 работ, посвященных теории и практике технологической подготовки серийного авиационного производства.

«На авиазаводе прошел путь от технолога до генерального директора предприятия. Под руководством Анатолия Мялицы ХАЗ освоил серийное производство самолетов Ан-74 и его модификаций, разработал и поднял в небо легкомоторный самолет ХАЗ-30», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о смерти главврача Харьковской городской многопрофильной больницы № 18 — Борис Менкус умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

Фото с сайта харьковского горсовета.

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