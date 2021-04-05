МИД и Минреинтеграции заочно поспорили о денонсации «харьковских соглашений»

Среди украинских министров нет единого мнения, нужно ли сейчас денонсировать «харьковские соглашения» с Россией. МИД предлагает сохранить статус кво и добиваться компенсации ущерба за оккупацию Крыма. В Минреинтеграции напротив, считают, что Украина должна вести себя последовательно, выйти из соглашений и наказать виновных в подписании документа. Об этом сообщает lb.ua.

Позицию МИДа донес спикер ведомства Олег Николенко. Министерство, как и семь лет назад, выступает против денонсации «харьковских соглашений». Основной аргумент МИДа: только при формально действующих соглашениях есть шанс наказать Россию за их нарушение.

«Нарушение положений соглашения дает нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма… Украинская сторона проводит системную работу для восстановления нарушенных прав Украины. Вернемся также и к вопросам реституции, в частности по договору о ЧФ РФ», — заявил Николенко.

В то же время в Минреинтеграции настаивают, что важно сейчас послать международному сообществу правильный политический сигнал.

«Денонсация харьковских соглашений — это символический политический сигнал. Он поможет привезти ситуацию в соответствие со здравым смыслом. Потому что есть нонсенс: Севастополь и Крым оккупированы Россией, а если открыть базу законодательства, то увидим, что Харьковские соглашения поныне отображаются как действующие», — обратил внимание министр Алексей Резников.

Напомним, в Раде уже зарегистрирован проект о денонсации «харьковских соглашений». Против экс-президента Виктора Януковича, чья подпись стоит под документом, расследуется еще одно дело о государственной измене. Экс-премьер Николай Азаров тоже подозревается в госизмене, поскольку согласовывал текст документа. А вот депутатов, голосовавших за ратификацию, привлечь к ответственности скорее всего не удастся.

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