Зеленский, Меркель и Макрон могут без Путина провести переговоры по Донбассу

На текущей неделе президент Владимир Зеленский может провести видеоконференцию с лидерами Франции и Германии. Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на источники в дипломатических кругах. Основной темой разговора должно стать обострение ситуации на Донбассе.

31 марта президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель уже обсуждали тему Донбасса. В видеоконференции участвовал президент России Владимир Путин. Владимира Зеленского к дискуссии не пригласили. В Офисе Зеленского не увидели ничего чрезвычайного в таком формате.

Сейчас дипломаты говорят, что сразу после видеоконференции в формате Путин — Макрон — Меркель должна была состояться онлайн-встреча Зеленский — Макрон — Меркель. По неизвестным причинам такая дискуссия была отменена. Когда может состояться новый сеанс связи, не сообщается.

Ранее Зеленский через соцсети напомнил, что «нормандская» встреча в Париже состоялась более года назад. Больше в таком формате нормандская четверка не встречалась. А Владимир Путин устами своего пресс-секретаря донес, что с «нормандским форматом» дела обстоят плохо, продвинуться не удалось ни на йоту.

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