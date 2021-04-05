Зеленский поманил Катар «богатейшими черноземами» Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Катар заявил, что летом 2021 года в нашей стране начнется земельная реформа, которая «устанавливает прозрачные отношения в аграрной сфере».

Как сообщают в Офисе президента, в интервью средствам массовой информации Катара Зеленский отметил, что Украина известна своими богатейшими черноземами по всему миру.

«Две трети нашей территории — это плодородные почвы. Это более 42 миллионов гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Поэтому в аграрном секторе у нас много направлений для инвестиций: в животноводство, переработку сельскохозяйственной продукции, логистическую инфраструктуру», — сказал он.

Напомним, что ранее состоялся телефонный разговор Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом, который заверил, что Америка продолжит поддерживать Украину.

Фото Офиса президента.

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