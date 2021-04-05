Боевики в зоне ООС начинили взрывчаткой игрушечный самолет

На Донбассе вражеские формирования маскируют взрывные устройства под детские игрушки. Один такой как бы случайно залетевший на позиции самолетик обнаружили возле Широкино украинские морские пехотинцы. Как сообщил пресс-центр штаба ООС, игрушка оказалась начиненной взрывчаткой.

Бойцов заставил насторожиться тот факт, что самолетик выглядел слишком новым как для полежавшего под дождем и ветром. Интуиция сработала правильно, После того, как игрушку аккуратно подцепили и попытались переместить, взрывчатка сдетонировала. Благодаря умелым действиям военнослужащих, никто не пострадал.

По информации командования, с 2014 года в прифронтовой зоне зафиксировано более 300 случаев использования врагом самодельных взрывных устройств. Часто их маскируют под безобидные предметы, и тогда при взрыве получают ранения и гибнут гражданские лица. Военные сталкивались со случаями, когда вражеские подразделения подкладывали взрывчатку в пачки сигарет и конфетные коробки.

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