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Украина

В Киеве и возле него образовались большие транспортные пробки

9:57 5 апреля 2021
Пробка

Утром в понедельник, 5 апреля, когда вступили в силу новые карантинные ограничения, в том числе и в отношении общественного транспорта, столицу сковали пробки.

Согласно данным Google-Maps, пробки сковали не только центр Киева, но и многие подъезды к столице. В частности, скопление автомобилей наблюдается на Одесской и Житомирской трассах.

А «Павлвский ньюз» показывает видео, снятое на Житомирской трассе, где показано, что пробка начинается еще за городом.

Ранее сообщалось, что в столице резко выросли цены за проезд в такси. К примеру, от метро Почайная до Майдана Независимости можно добраться за 200 грн, поездка c Позняков до Контрактовой площади будет стоить в два раза больше, а от станции метро Васильковская до Золотых ворот в такси возьмут от 250 грн.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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