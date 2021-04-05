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Украина

В Киеве взлетели цены на такси

9:24 5 апреля 2021
Такси

В Киеве, где с понедельника, 5 апреля, ввели усиленные карантинные меры, разрешив проезд в метрополитене лишь по спецпропускам, выросли цены на поездки в такси.

Как сообщает «НВ», данные сервисов для аренды такси Uklon, Bolt и Uber свидетельствуют, что выросли и цены, и спрос.

Так, поездка от метро Почайная до Майдана Независимости обойдется не менее чем в 200 грн, c Позняков до Контрактовой площади — более 400 грн, а от станции метро Васильковская до Золотых ворот — от 250 грн.

Издание отмечает, что заказать такси достаточно сложно — машин не хватает.

Напомним, что вслед за столицей карантинные меры ужесточали и в Киевской области.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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