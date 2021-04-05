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Украина

Мендель громко объявила об «украинском русском языке» в Украине

8:48 5 апреля 2021
мендель

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель решила высказать собственное мнение по поводу языка в Украине. Мендель настаивает, что украинцам нужно сместить направление борьбы и отстаивать «украинский русский язык». Об этом пресс-секретарь заявила в эфире программы «Взгляд с Банковой» на канале «Дом».

«Русский (язык), точнее украинский русский — это часть культурного разнообразия нашей страны… Русский не является собственностью исключительно России… Россия не является монополистом на русский язык, и нам пора давно самим демонополизировать этот русский и сказать громко, что в Украине есть украинский русский язык», — рассуждает Мендель.

Что касается украинского языка, по мнению Мендель, он и так достаточно защищен. А с недавних пор еще и стал инструментом разделения, что печально и неправильно. «В борьбе за язык некоторые украинцы превратились в ангелов с запенившимися губами, которые вступают в бой за правое дело. И они порождают вечный дух ненависти. И зло на земле не имеет конца», — заявила пресс-секретарь.

Напомним, Мендель, кроме основной работы, участвует в шоу на телеканале «Дом», созданном для жителей прифронтовой полосы и оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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