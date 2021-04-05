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Киев усилил карантин: что изменилось

7:58 5 апреля 2021
карантин

В Киеве с понедельника, 5 апреля, усиливается карантин. Новые ограничения, помимо введенных ранее, коснулись сферы образования и транспорта.

С 5 апреля в столице закрыты школы и детские сады. Предполагается, что занятия возобновятся не ранее понедельника, 19 апреля. Это при условии, что к тому моменту в столице стабилизируется эпидемическая обстановка.

Аналогично с понедельника, 5 апреля, общественный транспорт столицы (метро, трамваи, троллейбусы, автобусы) вправе перевозить исключительно пассажиров со спецпропусками. Получить разрешения киевляне могут в КГГА, но для этого руководство компании/организации должно обосновать, что их работа критически важна для города. Предполагается раздать не более 400 тыс. пропусков и распределить их между медиками, спасателями, военнослужащими, ремонтными службами.

Продолжают действовать ограничения, введенные в марте-начале апреля:

  • заведения общественного питания работают только навынос или в режиме доставки;
  • запрещены продуктовые ярмарки;
  • закрыты ТРЦ (за исключением продуктовых магазинов, зоомагазинов, точек с бытовой химией и аптек);
  • не работают кинотеатры, театры, музеи, концертные залы;
  • важные спортивные соревнования могут проходить, но без зрителей;
  • под запретом богослужения в храмах, если в помещении присутствуют более 1 человека на 10 кв. метров;
  • парикмахерские и салоны красоты могут работать, но по предварительной записи.

Напомним, дополнительные ограничения введены из-за стремительного роста числа заболевших ковидом. За 3 апреля выявили 552 новых инфицированных. Среди заболевших немало детей — 21. Самой младшей заболевшей — два года. Всего за период пандемии в Киеве подтверждено более 167 тыс. случаев заболевания.

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