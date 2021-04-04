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Украина

Большинство украинцев вакцинируют до конца года: Зеленский подписал важный указ

18:36 4 апреля 2021
зеленский

У президента признали правоту международного сообщества, упрекавшего Украину в слишком медленных темпах вакцинации против COVID-19. В новом указе от Зеленского говорится, что не позднее декабря 2021 года большинство взрослого населения Украины должно получить необходимые дозы вакцины.

По оценкам экспертов, Украина, если не ускорит процесс, то даже до 2031 года не охватит прививками всех нуждающихся. Данные от Минздрава это подтверждают: за месяц прививочной кампании вакцину получили лишь 290 тыс. человек, и то речь идет только о первой дозе.

Указом Зеленского Кабмину поручено в ближайшие семь дней составить Национальный план вакцинации, назначить ответственных. Правительству поручено провести переговоры с производителями вакцин, а Минздраву — организовать поставки препаратов в Украину.

Фото president.gov.ua

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