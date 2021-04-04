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Украина

Стали известны имена двух украинских военных, погибших на Донбассе

17:00 4 апреля 2021
шеврон

Стали известны имена двух военнослужащих, погибших за последние два дня на Донбассе. 3 апреля в зоне ООС погиб главный сержант горно-штурмового взвода Сергей Сулима. День 4 апреля принес новые потери — погиб младший сержант Андрей Горлатый. Об этом сообщила Волынская облгосадминистрация.

Оба погибших бойца родом с Волыни, здесь по всей видимости состоятся и похороны.

40-летний Сергей Сулима родом из Луцка, но в последние годы проживал в Ивано-Франковской области. На Волыни у погибшего бойца остались мать и сестра.

44-летний младший сержант Андрей Горлатый подписал контракт с ВСУ и служил старшим механиком-водителем. В Луцке у военного остались мать и сестра, а также два сына Максим и Павел.

Напомним, 3 апреля стало известно о смертельном ранении украинского военного возле поселка Шумы при подрыве на неизвестном минно-взрывном устройстве. А с начала года на Донбассе погибли более 20 украинских военных.

Фото snowowl.kiev.ua

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