В Украине обновили карантинное зонирование: три области могут стать «красными»

В Министерстве здравоохранения Украины обновили данные по ситуации в регионах с коронавирусом. Хмельницкая, Черкасская и Донецкая области могут попасть в «красную» зону, сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, в Хмельницкой области почти на грани разрешенных показатели по загруженности коек с кислородом (64% с 65% разрешенных для «оранжевой» зоны), почти в два раза превышен показатель по госпитализациям.

В Черкасской области превышен показатель по выявлению случаев инфицирования (22,6% при норме 20%).

В Донецкой области на грани разрешенного коэффициент выявления случаев инфицирования (18% при норме 20%) и превышен уровень госпитализаций (65 при норме 60 на 100 тысяч).

Отметим, в «красной» зоне сейчас находится 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Другие регионы — в «оранжевой» зоне, кроме Херсонской области, которая остается единственным «желтым» регионом.

В «красной» зоне запрещена работа ТРЦ, кафе, ресторанов, а также массовые мероприятия. Местная власть может самостоятельно принять решение о работе транспорта.

Как писали «ФАКТЫ», в Киеве с 5 апреля ужесточат карантинные ограничения. С завтрашнего дня в столице проезд в общественном транспорте будет разрешен только по спецпропускам. Ездить теперь смогут лишь работники предприятий критически важной инфраструктуры.

Фото bug.org.ua/

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