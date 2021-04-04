27.81 / 27.98 32.66 / 32.93
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Николаеве предприниматели не дали закрыть рынок и продолжили работу в карантин

14:50 4 апреля 2021
на ринке

В воскресенье, 4 апреля, предприниматели николаевского рынка «Колос» отказались выполнять карантинные требования и продолжили работу. Об этом сообщают «Никвести».

На рынок приехали депутаты горсовета. Они требовали от предпринимателей выполнить условия карантина, запрещающие работу торговых точек. Предприниматели, в свою очередь, настаивают на том, что на рынке поток людей намного меньше, чем в супермаркетах, а потому они не понимают, почему не могут работать в то время, как работа супермаркетов не запрещена.

Кроме того они заявили, что несмотря на все ограничения, от них требуют 100% платы за аренду торговых мест и уплату налогов.

После часа общения на повышенных тонах чиновники и полицейские покинули территорию рынка, а предприниматели вернулись к работе.



Напомним, Николаевская область относится к «красной» карантинной зоне. В областном центре карантин ужесточен с 3 апреля. В частности, городские власти запретили работу непродовольственных рынков и магазинов.

Фото nikvesti.com/

198

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Тина Кароль

Просто живут вместе: Тина Кароль и Дан Балан «рассекретили» свои отношения на видео

Кошевой

Кошевой из «Квартала 95» огорчил поклонников «Лиги смеха»

Лиза

Веселый завтрак с папой-лошадкой: Лиза Галкина рассказала о своей любимой «полезной еде»

Наташа Королева

«Девчонки, трепещите»: Наташа Королева «бросилась грудью» на защиту своего симпатичного сына от хейтеров

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер