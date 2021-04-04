В Николаеве предприниматели не дали закрыть рынок и продолжили работу в карантин

В воскресенье, 4 апреля, предприниматели николаевского рынка «Колос» отказались выполнять карантинные требования и продолжили работу. Об этом сообщают «Никвести».

На рынок приехали депутаты горсовета. Они требовали от предпринимателей выполнить условия карантина, запрещающие работу торговых точек. Предприниматели, в свою очередь, настаивают на том, что на рынке поток людей намного меньше, чем в супермаркетах, а потому они не понимают, почему не могут работать в то время, как работа супермаркетов не запрещена.

Кроме того они заявили, что несмотря на все ограничения, от них требуют 100% платы за аренду торговых мест и уплату налогов.



После часа общения на повышенных тонах чиновники и полицейские покинули территорию рынка, а предприниматели вернулись к работе.

Напомним, Николаевская область относится к «красной» карантинной зоне. В областном центре карантин ужесточен с 3 апреля. В частности, городские власти запретили работу непродовольственных рынков и магазинов.

Фото nikvesti.com/

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