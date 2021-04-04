Локдаун в Киеве ужесточат: какие ограничения вступят в силу с понедельника
В Киеве с 5 апреля ужесточат карантинные ограничения. С завтрашнего дня в столице проезд в общественном транспорте будет разрешен только по спецпропускам. Такое ограничение предусмотрено для перевозки работников предприятий критически важной инфраструктуры.
В городе закрывают все школы и детские сады. До усиленного локдауна было разрешено обучение учащихся 1−4 классов в школах, а также работа детсадов.
С 1 апреля в городе запретили работу сельхозярмарок. Этот запрет будет действовать минимум до 12 апреля.
Кроме того, владельцам столичных магазинов и других учреждений торговли рекомендуют ввести приоритетное время для обслуживания пенсионеров — с 10 до 12 часов утра.
Государственным и коммунальным больницам запретили проводить плановые госпитализации, кроме случаев при реальной угрозе жизни пациента.
Будет также оказываться помощь беременным, роженицам и новорожденным, а также онкобольным.
Ограничения вводят как минимум до 16 апреля.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Киеве наблюдается самая напряженная ситуация с госпитализациями ковид-пациентов. В столице показатель заполненности коек с кислородом составляет 85,8%.
В понедельник, 5 апреля, Верховная Рада может рассмотреть введение комендантского часа в столице.
Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»503
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter