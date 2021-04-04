Ситуация критическая: бывший разведчик сделал прогноз по развитию ситуации на востоке страны

В ближайшее время возможна существенная эскалация на линия разграничения на Донбассе, а также на админгранице с оккупированным Крымом. Такое предположение высказал бывший украинский разведчик, а ныне сотрудник благотворительного фонда «Вернись живым» Андрей Рымарук, сообщает «Обозреватель».

«Ситуация критическая. Я не исключаю, что какие-то провокации или активность может быть на южной границе. Я не исключаю, что увеличится количество обстрелов. Оно, в принципе, всегда увеличивается перед заседанием Совета национальной безопасности или перед очередными переговорами в Трехсторонней контактной группе», — сообщил он.

По словам Рымарука, на Донбассе вырастет количество обстрелов укринских позиций со стороны боевиков.

«Сейчас будет расти количество обстрелов — однозначно. Увеличится калибр — однозначно. Если в феврале враг применял запрещенные Минскими договоренностями минометы чуть больше десяти раз, то в марте эта цифра выросла почти в 2,5 раза. Враг почти ежедневно применял 82 и 120 мм калибр», — говорит он.

По словам эксперта, чем быстрее подсохнет земля после зимы, чем быстрее артиллерия увидит, что не оставляет следов перемещения гусеничной техникой — тем больше будет нарастать интенсивность обстрелов.

«В апреле минометы станут нормой. Они будут применяться всегда, как это будут позволять погодные условия. И мы будем фиксировать увеличение калибра — услышим уже о применении 122 и 152 мм», — прогнозирует Рымарук.

Он допускает, что это все будет продолжаться до начала посевной.

«Тогда начнется так называемое посевное перемирие. Пока аграрии засеют поля — режим тишины будет более или менее выдерживаться. А через две-три недели РФ его нарушит. Я не исключаю, что во время очередного „режима тишины“ продолжат работать снайперы. Потому что для них начинается просто невероятная пора. Расцветут деревья, пораспускаються кусты — и у них будет больше шансов для маневра, для маскировки», — говорит эксперт.

Рымарук говорит, что после этого будет очередное обострение, которое продлится до так называемого хлебного перемирия. По его мнению, надежды президента Владимира Зеленского на то, что удастся быстро закончить войну не оправдались.

«Мечты Зеленского, что он быстренько закончит войну и какой-то мир увидит в глазах Путина — не оправдались. Он уже понял, что ошибся», — считает он.

Как писали «ФАКТЫ», 3 апреля недалеко от населенного пункта Шумы в Донецкой области на неизвестном минно-взрывном устройстве подорвался украинский военный. Боец получил боевое ранение несовместимое с жизнью.

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