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Украина

Переболевшим COVID-19 украинцам оплатят реаблитацию: стали известны детали

7:54 4 апреля 2021
в больнице

В Украине для людей, переболевших коронавирусом, разрабатывается пакет реабилитационной помощи. Об этом в эфире телеканале «Украина 24» рассказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Речь идет о пациентах, которые перенесли COVID-19 в амбулаторных и стационарных условиях. Финансирование будет из госбюджета через Национальную службу здоровья Украины. Для разработки пакета создана рабочая группа министерства.

Все завязано на семейном враче, который сопровождает пациента и знает все его проблемы. Семейный врач дает направление в тот или другой стационар, даже не дожидаясь, пока НСЗУ будет отдельно этот пакет финансировать.

Представительница Национальной службы здоровья Кристина Петрик уточнила, что ведомство сейчас изучает международный опыт постковидной реабилитации. Собираются данные, на основе которых можно оплачивать такое восстановление.

По ее словам, если пациент нуждается, например, в психиатрической помощи, то консультацию у психиатра пациент может получить или амбулаторным пакетом, или по патенту психиатрической помощи.

Напомним, доктор Комаровский рассказал, кому не стоит вакцинироваться от COVID-19 и влияет ли хроническая аллергия на тяжесть течения заболевания коронавирусом.

Фото bfm.ru/

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