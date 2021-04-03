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Украина

«Угрожают нам войной»: в Одессе под консульством РФ сожгли флаги страны-агрессора и партии Медведчука

22:10 3 апреля 2021
протест

Под генконсульством России в Одессе прошла акция против российской агрессии в Украине. Во время протеста активисты облили красной краской и сожгли флаги РФ и партии Медведчука, пишет «Думская».

Позже выяснилось, что митинг организовали представители «Национального корпуса».

При этом активисты требовали посадить в тюрьму кума Путина Виктора Медведчука или выдворить его из Украины.

Обливая флаги красной краской, протестующие хотели показать, что кровь украинцев на руках ОПЗЖ и России. Они вместе начали войну на Донбассе. А сейчас Россия снова угрожают войной Украине.

Напомним, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес неоднократно подчеркивал, что нынешний российский режим, который готов пойти на любые преступления ради сохранения своей власти, уважает только силу.

Фото dumskaya.net/

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