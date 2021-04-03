Украинский военнослужащий погиб на Донбассе возле поселка Шумы

В субботу, 3 апреля, недалеко от населенного пункта Шумы в Донецкой области на неизвестном минно-взрывном устройстве подорвался украинский военный. Боец получил боевое травмирование несовместимое с жизнью. Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке «Север».

«Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника», — говорится в сообщении.

Напомним, 26 марта в результате обстрелов оккупантов под Шумами в Донецкой области погибли четверо украинских военных и двое были ранены. После этого представитель Пентагона обвинил Россию в нарушении режима прекращения огня на Донбассе.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что с начала войны на Донбассе на вражеских минах подорвались 42 ребенка, еще 144 несовершеннолетних получили ранения,

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