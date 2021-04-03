Кремль уважает только силу: генерал Ходжес объяснил, почему не следует стесняться слов о Путине-убийце

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес уверен, что Кремль уважает только силу и готов пойти на любые преступления ради сохранения своей власти, поэтому не нужно стесняться называть президента России Владимира Путина убийцей, как это сделал глава Белого Дома Джозеф Байден. Об этом он сказал в программе «Рада нацбезпеки» на YouTube-канале ISLND TV.

«Я думаю, что Кремль уважает только силу. Она им не нравится, они ее критикуют, но уважают. И я думаю, что для президента Байдена было очень важно сказать: „Да, конечно, Путин — убийца“. Мы все это знаем, и нам не следует стесняться говорить это. И реакция Путина демонстрирует удивление, что Байден так прямо произносит свою позицию», — сказал Ходжес.

По его словам, высказывание Байдена не означает, что Россия и Америка не могут иметь «определенных позитивных отношений».

«США хотели бы иметь позитивные отношения со всеми странами мира. Ведь Россия — великая нация, с великими людьми, и каждому выгодно, чтобы мы пришли к здоровым отношениям. Но мы не можем иметь здоровых отношений, когда обе стороны нечестны между собой и если Кремль чувствует, что может действовать безнаказанно и прямо», — заявил генерал.

Напомним, что в интервью ABC News, опубликованном 17 марта, Байден назвал Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы. По данным американской разведки, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена во время выборов в 2020 году, и ее лично санкционировал Путин. В свою очередь, главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что для украинцев, чьи сограждане умирают от российских пуль, мин и снарядов, было очень важно услышать такое высказывание президента США. «Неужели у кого-то может быть сомнение?» — отмечал он.

А в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Байден подтвердил — США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Фото armyinform.com.ua/



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