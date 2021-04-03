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Украина

Боевики снова открывали огонь на Донбассе: ранены гражданский и двое бойцов ВСУ

10:12 3 апреля 2021
На передовой

За минувшие сутки, 2 апреля, на линии разграничения на Донбассе зафиксировали 21 нарушение режима прекращения огня. Ранения получили двое украинских военных и гражданский — житель населенного пункта Красногоровка (Донецкая область). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Минометы запрещенного калибра били в районе Золотого-4, Новоалександровки, Пищевика, Красногоровки и Гнутово, а возле поселка Опытное боевики применили противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации использовали подствольные гранатометы. В районе Авдеевки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Песков — из стрелкового оружия.

Раненые военнослужащие были оперативно госпитализированы, а жителя Красногоровки доставили в больницу украинские военные.

Раненый житель Красногоровки

Напомним, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявляют, что армия страны-агрессора России готовится к вторжению на территорию Украины под видом «миротворцев» для «защиты» жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Конечной целью операции является введение регулярных подразделений РФ на временно оккупированные территории Украины. С этой целью украинских военных будут провоцировать на ответные действия в районе линии разграничения.

Фото Министертва обороны Украины и пресс-центра Операции объединенных сил

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