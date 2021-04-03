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Украина

Новый ковидный рекорд в Украине: глава МОЗ обнародовал шокирующие цифры

9:03 3 апреля 2021
Министр здравоохранения Максим Степанов

В Украине установлен новый антирекорд по скорости распространении коронавируса — суточная численность заболевших впервые с начала пандемии пересекла психологическую черту в 20 тысяч человек и составила 20341. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Среди инфицированных — 809 детей и 473 медработника.

Скончались от осложнений заболевания 396 человек, а госпитализировать пришлось 5186 заболевших.

В Киеве подтверждено 2053 новых случаев заболевания, во Львовской области — 1538, Одесской — 1521, Харьковской — 1470 и Днепропетровской — 1433.

При этом уровень вакцинации в Украине снова снизился — за сутки первую дозу вакцины получили 18814 украинцев (1 апреля их было 19097).

Справочно: за все время пандемии в Украине заболел уже 1 731 971 человек, скончались — 34075.

Напомним, предыдущий «рекорд» был установлен 1 апреля. Тогда заболели 19893 людей.

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