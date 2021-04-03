Имеют моральное и юридическое право: у Зеленского объяснили, как США смогут принять участие в переговорах по Донбассу

Делегация Соединенных Штатов Америки имеет полное моральное и юридическое право принять участие в переговорах по ситуации на Донбассе в нормандском формате. Об этом в программе «Свобода слова Савика Шустера» заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«США имеют как моральное, так и юридическое право работать как в Нормандском формате, так и на уровне послов и координаторов Трехсторонней контактной группы», — заявил Резников.

Основанием для этого вице-премьер-министр считает тот факт, что США являются членом и донором ОБСЕ, поскольку, как и другие страны ОБСЕ, уплачивают туда свои взносы. Кроме того, США — гарант Будапештского меморандума.

Такое заявление Резников сделал после того, как президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе и наращивание российских войск на Донбассе.

На видео с 02:13:01:

Ранее в США заявляли, что руководство страны обеспокоено тем фактом, что Россия стягивает войска к украинской границе. Так, в конце марта оккупанты провели у берегов полуострова торпедные стрельбы практическими боеприпасами.

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