Страшные цифры: в ООН назвали число детей, погибших из-за мин на Донбассе

С начала войны на Донбассе вражеские мины убили 42 ребенка, еще 144 несовершеннолетних получили ранения, ведь в большинстве случаев жертвы среди детей случаются, когда дети подбирают взрывоопасные вещества, замаскированные под игрушки. Об этом информирует UNICEF Ukraine накануне Дня просвещения по вопросам минной опасности (отмечается в мире 4 апреля).

В UNICEF Ukraine также рассказали историю двух подростков, пострадавших от подобных «подарков» российских военных.

«Я поднял эту вещь с земли и, вероятно, что-то нажал — и тогда она взорвалась», — вспоминает 14-летний Алексей, который потерял три пальца.

«Я сидел на диване, смотрел „Симпсонов“ и держал заряд в левой руке. Просто крутил его. А потом он взорвался», — рассказывает другой парень, Максим. Из-за этого взрыва ему пришлось ампутировать руку и один глаз не удалось спасти.

Напомним, «ФАКТЫ» рассказывали о трагедии, случившейся 24 августа 2015 года в поселке Володарское под Мариуполем. Тогда на снаряде РПГ (ручного противотанкового гранатомета) подорвались четверо детей. Сильнее всех пострадал 12-летний Коля Нижниковский, которому военные хирурги ампутировали правое предплечье и обе ноги. Кроме того, мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму, осколок повредил левый глаз и разворотил лицо. Впоследствии благодаря волонтерам мальчик прошел реабилитацию в Канаде.



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