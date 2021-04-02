Спецбилеты на проезд в киевском транспорте уже в продаже: КГГА выступила с заявлением

Департамент транспортной инфраструктуры обратился в Главное управление Нацioнальнои полиции из-за продажи в сети Интернет специальных билетов для проезда в общественном транспорте с 5 апреля.

Как сообщил Департамент, объявления о продаже билетов начали появляться в сети в первый же день их выдачи, 2 апреля.

«Подчеркиваем, что спецбилеты бесплатно выдаются тем организациям, работники которых работают на предприятиях и учреждениях, обеспечивающих жизнедеятельность страны и города — это медицинские работники, правоохранители, работники жилищно-коммунальной сферы, рабочие супермаркетов и аптек, социальные работники и др.», — говорится в официальном заявлении Департамента.

Теперь граждан просят в обязательном порядке сообщать о подобных объявления в правоохранительные органы.

Напомним, за Киевской области движение общественного транспорта пока решили не ограничивать.

252

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter