Зеленский объявил о санкциях против «топ-десятки украинских контрабандистов»

Совет национальной безопасности и обороны Украны принял решение о введении новых персональных санкций — в отношении лиц, которых можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Также, по его словам, во исполнение решения СНБО от 19 февраля состоялось возвращение стратегического нефтепровода, незаконно отчужденного у государства.

Еще одним решением Совета, отметил глава государства, стал запуск работы Центра противодействия дезинформации.

Напомним, главой нового Центра была назначена Полина Лысенко, имеющая опыт работы в Офисе простых решений и «Укрзализницые».

77

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter