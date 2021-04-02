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Украина

Киевская область ужесточает карантин вслед за столицей: что это значит

17:50 2 апреля 2021
Пригородный транспорт

Киевская область с понедельника, 5 апреля, введет дополнительные противоэпидемические мероприятия, сообщил глава областной государственной администрации Василий Володин.

Он пояснил, что эпидемические показатели по области очень разнятся — самый высокий уровень инфицирования COVID-19 отмечается среди жителей Белоцерковского, Бучанского и Бориспольского районов, а в остальных районах он ниже.

В связи с этим на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) были приняты решения:

  • рекомендовать в зависимости от эпидситуации на отдельных территориях приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;
  • разрешить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00, с 16:00 до 20:00;
  • осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50%;
  • рекомендовать руководителям предприятий торговли обеспечить приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.

«Каждая громада должна отдельно принимать решение о применении мер, предусмотренных этим протоколом, оценивая ситуацию на своей территории», — подчеркнул глава областной администрации.

Напомним, в Запорожье и Виннице ужесточенные карантинные меры вводятся с субботы, 3 апреля, в Одессе вопрос пока рассматривается.

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