Зеленский назначил главного по борьбе с дезинформацией: что известно о Полине Лысенко

Президент Владимир Зеленский руководителя Центра противодействия дезинформации, созданного в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 11 марта 2021 года. Об этом информирует пресс-служба Офиса президента Украины.

Им стала бывший руководитель проекта по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений Полина Лысенко (с сентября 2020 года она занимает должность директора Департамента информационной политики и связей с общественностью АО «Укрзализныця»).

Анонсируя начало работы Центра, Владимир Зеленский отмечал, что в будущем он должен стать международным хабом противодействия дезинформации и пропаганде во всем мире.

«Сегодня Украина на передовой, в том числе и на передовой борьбы с пропагандой», — объяснил он свое мнение.

По словам самой Лысенко, Центр был создан с целью противодействия угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, борьбы с пропагандой, деструктивными дезинформационными воздействиями и кампаниями, недопущения манипулирования общественным мнением. Его презентация представителям дипломатических миссий в Украине, а также экспертам и медиа запланирована на вторник, 6 апреля.

Напомним, по словам министра культуры Украины Александра Шевченко, задачей нового центра станет выявление манипуляций и фейков, которые запускает страна-агрессор. Центр должен будет обратить внимание зрителей на мыслевирусы, разгоняемые вражескими пропагандистами, и развенчать ложь медиаманипуляторов.

Фото Facebook Офиса простых решений и результатов



24

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter