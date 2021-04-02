Сразу в трех областных центрах собираются ужесточить ограничения в связи с пандемией коронавируса. В Запорожье и Виннице новые меры вводятся с субботы, 3 апреля, в Одессе вопрос пока рассматривается.

Как написал в своем Facebook городской голова Запорожья Владимир Буряк, за прошедшие сутки в областном центре зафиксировано 455 новых заболеваний, 11 смертельных случаев, заполнение больничных коек для взрослого населения — 82%. В связи с этим с субботы 3 апреля вводится жесткий карантин. Такие же меры будут приняты в Виннице, информирует облгосадминистрация.

В Одессе городская депутатская комиссия по вопросам здравоохранения рассмотрела возможность ужесточения карантинных мер по примеру Киева. Об этом сообщает издание «Деловая Одесса».

Напоминаем, локдаун в столице могут дополнить введением комендантского часа.

Фото: pixabay.com

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