Стала известна повестка заседания СНБО

В пятницу, 2 апреля, Совет по вопросам национальной безопасности и обороны Украины соберется на заседание, на котором, в частности, рассмотрят вопросы, касающиеся контрабанды, за чем могут последовать и соответствующие санкции.

Так, по данным «ZN.UA», заседание начнется в 17:30.

Издание не исключает, что Совбез может ввести санкции против граждан Украины, занимающихся поставками и в нашу страну, и в Европу подакцизных контрафактных товаров, в первую очередь сигарет и водки, производимых на оккупированных территориях.

Основанием для введения ограничительных мер могут быть те же статьи о финансировании терроризма, которые легли в основу решения по политику Тарасу Казаку, близкому к Виктору Медведчуку.

Издание приводит слова бывшего первого замглавы СБУ Виктора Трепака — начальника Главка «К», отвечавшего за борьбу с коррупцией, который говорил, что в Украине происходит легализация товарной контрабанды, в частности сигарет: «В этих схемах Украина в основном используется как транзитный коридор. После оккупации Россией части территории Донецкой и Луганской областей практикуется схема, по которой, например, сигареты могут производить в обычной донецкой квартире или доме, потом легализовать на соответствующем предприятии Желтых Вод или Львовской области, а затем — через границу „пускать“ в Европу».

По данным «ZN.UA», уже сегодня ГБР начало серию обысков у людей, аффилированных с этими контрабандными потоками.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по «каналам Медведчука» зимой 2021 года.

Иллюстративное фото с сайта Госпогранслужбы Украины.

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