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Украина

В Украине зафиксирован исторический максимум звонков в «скорую помощь»

15:30 2 апреля 2021
Скорая

Резко возросло число обращений за экстренной медицинской помощью — такого в истории Украины еще не было. Об этом представитель департамента медуслуг Минздрава Александр Данилюк заявил в эфире YouTube-канала Doctor Bulavinova.

На 31 марта зафиксировано 35 705 обращений по номеру 103 за экстренной медпомощью. Сделано 16 823 выезда бригад «скорой помощи» и проведено 5 025 госпитализаций.

«Увеличение обращений за экстренной медпомощью мы видим, в основном, от пациентов с осложненным COVID-19, потому что, как правило, экстренная медпомощь не имеет таких резких скачков, кроме случаев острой гололедицы или плохих погодных условий, способствующих травматизму. По состоянию на сейчас у нас идет очень резкий рост нагрузки на систему экстренной медпомощи, поэтому пациенты становятся в очередь», — сказал Александр Данилюк.

Но он отметил, что число звонков растет и потому, что «у людей возникает паника, и они звонят на 103 просто проконсультироваться, вместо звонка к семейному врачу».

Напомним, в Украине за сутки коронавирусом заболели почти 20 тысяч человек.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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